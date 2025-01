Banca Ifis: Opas per 100% illimity Bank per 298 milioni di euro

Il 2025 inizia con una nuova Opa a Piazza Affari. Il consiglio di amministrazione di Banca Ifis, riunitosi sotto la presidenza di Ernesto Fürstenberg Fassio, ha annunciato questa mattina di avere approvato la promozione di un’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria sulla totalità delle azioni di Illimity Bank. L’offerta, che resta condizionata all’ottenimento delle relative autorizzazioni regolamentari e all’avveramento delle condizioni stabilite, è finalizzata all’acquisizione da parte di Banca Ifis della titolarità del 100% delle azioni di Illimity Bank quotate su Euronext Milan, segmento Euronext Star Milan.

In particolare, Banca Ifis ha proposto che per ciascuna azione di Illimity Bank portata in adesione all’offerta sia riconosciuto un corrispettivo che esprime una valorizzazione unitaria pari a 3,55 euro, sulla base del prezzo ufficiale delle azioni di Banca Ifis di ieri 7 gennaio 2025. Tale corrispettivo, precisa la nota, è composto da: 0,1 azioni di Banca Ifis di nuova emissione per ciascuna azione di Illimity Bank e una componente in denaro pari a 1,414 euro.

“La business combination esprimerà un valore industriale maggiore delle due realtà separate, a seguito delle sinergie di costo e di ricavo che i due Gruppi post-fusione genereranno, oltre alle economie di scala”, si legge nel comunicato di Banca Ifis.

Banca Ifis è assistita nell’operazione dallo studio Bonelli Erede Lombardi Pappalardo, in qualità di consulente legale, e da CC & Soci ed Equita, in qualità di advisor finanziari.