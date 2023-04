Banca Generali: utile netto a 226,2 milioni di euro nel 2022

L’esercizio 2022 di Banca Generali si è chiuso con un utile netto di €

226,2 milioni (€ 342,2 milioni nel 2021). A livello consolidato, l’utile netto si è attestato a € 213,0 milioni (€ 323,1 milioni nel 2021).

Oggi l’assemblea sotto la guida del presidente Antonio Cangeri, in cui si è deciso anche di distribuire agli azionisti un dividendo complessivo di Euro 192,8 milioni corrispondente ad un payout totale del 90,5% dell’utile consolidato dell’esercizio 2022, costituito da

una quota dell’80% dell’utile ricorrente, pari a Euro 178,4 milioni e da una quota pari al 60% dell’utile non ricorrente sterilizzato dell’impatto dell’accordo fiscale siglato lo scorso 19 settembre 2022 con l’Agenzia delle Entrate, per un ammontare di Euro 16,4 milioni.