Banca Generali: Raccolta netta totale a €665 milioni a marzo (1,5 miliardi da inizio anno)

Banca Generali accelera la crescita dei volumi a marzo registrando €665 milioni di nuovi flussi, con un incremento del 39% rispetto al corrispondente mese dell’anno precedente e del 50% rispetto a febbraio. Da inizio anno i flussi superano €1,5 miliardi (+4% rispetto al corrispondente trimestre dello scorso anno).

In termini di prodotto, si segnala il ritorno d’attenzione sulle soluzioni gestite finanziarie, in particolare quelle in grado di esprimere protezione, che complessivamente sono aumentate di €123 milioni con i contributi in evidenza dei contenitori finanziari (€77 milioni nel mese e €156 milioni da inizio anno) e dei fondi di casa (€56 milioni nel mese e €122 milioni da inizio anno).

Sul fronte assicurativo, i contenitori assicurativi hanno registrato una significativa accelerazione nelle ultime settimane grazie al lancio di nuove iniziative (€35 milioni di raccolta netta contro i -€63 milioni del mese precedente per un totale di deflussi da inizio anno di €49 milioni).

Le polizze tradizionali evidenziano un segno ancora negativo (raccolta negativa per €255 milioni a marzo e €655 milioni da inizio anno), ma in miglioramento nelle ultime due settimane grazie al rinnovo della gamma di offerta.

Complessivamente la raccolta lorda assicurativa si è attestata a €241 milioni in crescita di oltre il 50% rispetto al mese precedente.

Allo stesso modo, in scia alla risalita dei tassi e alle importanti emissioni pubbliche, prosegue l’interesse della clientela per indirizzare la liquidità verso i conti amministrati (risparmio amministrato totale pari a €762 mln a marzo e €1.846 mln da inizio anno). Molto forti anche i risultati sul mercato primario (nuove emissioni, obbligazioni strutturate e certificates) con un dato mensile di €180 milioni e un contributo di €414 milioni da inizio anno. In questa direzione si inserisce anche lo sviluppo dei flussi in consulenza evoluta che sono quasi triplicati rispetto allo scorso anno attestandosi a €147 milioni (€336 milioni da inizio anno).

Si segnala infine che la raccolta netta nei servizi d’investimento (contenitori finanziari + consulenza evoluta a cui è abbinato il pagamento di una fee) è cresciuta a marzo di €270 milioni (€539 milioni da inizio anno) confermando la forte domanda di consulenza professionale.

L’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Generali, Gian Maria Mossa, ha commentato: