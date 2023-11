Banca Desio presenta il Piano Industriale 2024-2026

Banco Desio ha approvato il nuovo Piano Industriale 2024-2026, che punta sul potenziamento dell’innovazione digitale, l’applicazione dei principi ESG e un’attenzione particolare alla vicinanza con i clienti.

Il Piano Industriale si basa su due pilastri strategici: l’ottimizzazione del settore commerciale e la creazione di opportunità di crescita attraverso la specializzazione in segmenti specifici. Questi includono il settore Small Business e POE, il Wealth Management e la Personal Finance. Queste strategie mirano a raggiungere un ROE superiore all’8% nel 2026, un rapporto Cost/Income pari a circa il 55% nel 2026, e un CET1 superiore al 15% nello stesso anno.

Il Piano Industriale prevede inoltre una solida generazione di ricavi, con un CAGR del Margine di Intermediazione pari a circa il 4,5% per il periodo 2023-2026. Il profilo di rischio sarà costantemente monitorato, con un obiettivo di mantenere il NPL Ratio Lordo inferiore al 4%. Altre iniziative includono l’acquisizione di 10.000 nuovi clienti Small Business, il raddoppio dell’esposizione sul prodotto Cessione Quinto Stipendio, e investimenti in innovazione tecnologica per un totale di 60 milioni di euro. Banco Desio è decisa a mantenere e migliorare i suoi livelli di eccellenza in termini di soddisfazione del cliente, puntando a superare i 10 miliardi di euro di AUM nel Wealth Management.