Banca del Canada tiene fermi i tassi di interesse

La Banca del Canada, guidata dal Governatore Tiff Macklem, ha deciso di mantenere invariato il tasso di riferimento overnight al 5%, il livello più alto degli ultimi 22 anni. Questa decisione, prevista dagli economisti in un sondaggio Bloomberg, segna la terza volta in questo ciclo restrittivo che i responsabili optano per un mantenimento dello status quo. Il costo del denaro è stato aumentato di 475 punti base da marzo 2022.

“Visti i recenti dati che indicano un allentamento della domanda e considerando gli effetti ritardati della politica monetaria, il consiglio direttivo ha deciso di mantenere invariato il tasso di interesse”, ha dichiarato la banca. Tuttavia, gli ufficiali rimangono “preoccupati per la persistenza delle pressioni inflazionistiche sottostanti” e sono “pronti ad aumentare ulteriormente il tasso di politica monetaria se necessario”.

Dopo la decisione, il dollaro canadese ha subito una flessione, invertendo i guadagni precedenti e scendendo a C$1,3642 per dollaro USA. I titoli di stato hanno registrato un calo, con il rendimento del benchmark a due anni del Canada che è salito al 4,664%.