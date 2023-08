Baidu: forte crescita a+15% dei Ricavi Anno su Anno

Il gigante dei motori di ricerca cinesi, Baidu, ha concluso il secondo trimestre del 2023 con risultati finanziari eccellenti. I ricavi complessivi hanno raggiunto la cifra di 34,1 miliardi di RMB, equivalenti a 4,70 miliardi di dollari. Questo rappresenta una crescita significativa del 15% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

L’EBITDA rettificato ha raggiunto i 9,1 miliardi di RMB, ovvero 1,26 miliardi di dollari, con un margine EBITDA rettificato del 27%. Questi numeri dimostrano la solidità finanziaria dell’azienda e la sua capacità di generare profitti consistenti, a fronte di investimenti e spese operative.

Infine, l’utile netto è stato di 5,2 miliardi di RMB, pari a 718 milioni di dollari, registrando un aumento impressionante del 43% su base annua. L’utile diluito per ADS ha raggiunto i 14,17 RMB (1,95 dollari), mentre l’utile per ADS rettificato è stato di 22,55 RMB (3,11 dollari). Questi dati riflettono la forza del modello di business di Baidu e la sua capacità di generare ritorni elevati per gli azionisti.