Azionario Asia orfano della borsa di Tokyo. Chiusa anche Hong Kong per alert tifone Koinu.

Azionario asiatico contrastato, i trader guardano agli sviluppi del conflitto israelo-palestinese, dopo l’attacco di Hamas a Israele, che ha fatto più di 700 vittime tra gli israeliani, scatenando la pronta reazione del governo di Netanyahu, che ha dichiarato lo stato di guerra.

Le contrattazioni della borsa di Hong Kong sono state sospese a causa dell’allarme lanciato dalle autorità per il passaggio del tifone Koinu.

Chiuse anche le scuole e interrotti alcuni servizi di trasporto.

E’ stata riaperta invece oggi la borsa di Shanghai, rimasta chiusa la scorsa settimana in occasione della Festività nazionale della Golden Week.

L’indice Shanghai Composite cede più dello 0,60%.

In Australia, l’indice azionario benchmark S&P/ASX 200 recupera terreno, dopo essere sceso venerdì scorso per la quinta seduta consecutiva, bucando i 7.000 punti per la prima volta dal mese di marzo. Il listino avanza dello 0,20% circa, rimanendo al di sotto della soglia.

Chiuse oggi per festività le borse di Tokyo e di Seoul.

Si contano più di 400 vittime nella striscia di Gaza.