Azionario Asia: l’assist della People’s Bank of China al mercato immobiliare sostiene Hong Kong. Borsa Tokyo piatta

Borse asiatiche positive, sostenute dall’effetto di Wall Street e dalle notizie che arrivano dalla Cina.

La banca centrale cinese People’s Bank of China ha annunciato oggi la decisione di estendere fino alla fine del 2024 le misure di sostegno al mercato immobiliare, in un contesto in cui l’economia non ha segnato quella ripresa attesa con la fine delle misure di lockdown imposte con la politica Zero Covid.

Quel boom dell’economia non si è affatto presentato, al punto che la People’s Bank of China è stata costretta ad annunciare nelle ultime settimane un round di tagli ai tassi per cercare di sostenere il Pil cinese.

La notizia dell’estensione delle misure a sostegno del mercato immobiliare sostiene le borse cinesi.

La borsa di Hong Kong sale di oltre l’1%, mentre la borsa di Shanghai mette a segno un progresso dello 0,44%.

Praticamente piatta, invece, la borsa di Tokyo: l’indice Nikkei 225 ha chiuso infatti la sessione odierna con un rialzo di appena +0,04%, a quota 32.203,57.

C’è l’effetto positivo di Wall Street.

Ieri il Dow industrial average è salito di 211,35 punti (+0,63%), a 33.946.24.

Lo S&P 500 ha segnato un rialzo di 10,75 punti (+0,24%), a 4409.71 punti, mentre il Nasdaq ha riportato un progresso di 24,76 punti (+0,18%), a quota 13.685,47.

In attesa della pubblicazione, nella giornata di domani, mercoledì 12 luglio 2023, dell’indice dei prezzi al consumo degli Stati Uniti (indice CPI) – dato che orienterà le decisioni sui tassi della Fed di Jerome Powell – alle ore 8.30 i futures Usa accelerano al rialzo.

I futures sul Dow Jones salgono dello 0,14%, quelli sullo S&P 500 avanzano dello 0,18%, mentre quelli sul Nasdaq mettono a segno un progresso dello 0,25%.

Tra le altre borse asiatiche, Sidney avanza dell’1,50%, mentre Seoul sale dell’1,5% circa.