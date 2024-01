Azionario Asia: borsa Tokyo non ferma la sua corsa, Hong Kong paga dati macro Cina

Prevalenza di sell sull’azionario asiatico, a eccezione della borsa di Tokyo, che continua a inanellare nuovi record dagli anni ’90.

Nelle ultime due sessioni, l’indice Nikkei 225 ha superato sia la soglia di 34.000 punti che quella di 35.000 punti, a conferma del boom di buy che continua a estendersi sull’azionario del Giappone, in rally del 28% circa nell’intero 2023.

Oggi il listino ha segnato un nuovo scatto, balzando dell’1,50%, a quota 35.577,11 punti.

Borse cinesi sotto pressione, invece, dopo la pubblicazione dei dati macro relativi alla bilancia commerciale e all’inflazione della Cina.

Dai dati è emerso che le esportazioni cinesi sono scese, su base annua, per la prima volta in sette anni, in calo su base annua del 4,6%.

Giù anche le importazioni, in ribasso del 5,5%. Il calo in questo caso è stato il primo dal 2020, anno d’inizio della pandemia Covid-19.

Gli indici CPI e PPI hanno confermato invece il fenomeno della deflazione in Cina.

Nel mese di dicembre, l’inflazione cinese misurata dall’indice dei prezzi al consumo ha segnato infatti un ribasso dello 0,3% su base annua. Il calo è stato lievemente inferiore alla flessione pari a -0,4% attesa dal consensus degli analisti.

Reso noto oggi anche l’indice dei prezzi alla produzione, altro indicatore che monitora il trend dell’inflazione.

Il dato è sceso in Cina su base mensile dello 0,3%, come nel mese precedente.

Su base annua, l’indice PPI ha sofferto una flessione pari a -2,7%, dopo il calo di novembre pari a -3%, riportando il 15esimo mese di ribassi.