Azimut: raccolta netta in luglio positiva per € 513 milioni

Il Gruppo Azimut ha registrato nel mese di luglio 2023 una raccolta netta positiva per € 513 milioni, raggiungendo così € 4,3 miliardi da inizio anno (obiettivo per l’intero anno 20231 : € 6-8 miliardi).

Il 55% della raccolta netta 2023 (€ 2,4 miliardi) è stato indirizzato in prodotti di risparmio gestito. Il totale delle masse comprensive del risparmio amministrato si attesta a fine luglio al livello record di € 87,0 miliardi, di cui € 58,6 miliardi fanno riferimento alle masse gestite.

Gabriele Blei, CEO del Gruppo, commenta:

“Anche luglio si è chiuso all’insegna di una solida performance commerciale, con una forte raccolta netta in tutte le nostre attività diversificate a livello globale. La componente gestita ha però risentito dell’ultima tranche di deflussi da parte del già annunciato mandato istituzionale da fondi monetari a bassa redditività in Italia. Con una raccolta netta di 4,3 miliardi di euro dall’inizio dell’anno, di cui oltre 850 milioni di euro in fondi di private markets, guardiamo avanti fiduciosi di raggiungere l’ obiettivo che ci siamo posti per l’intero anno.”