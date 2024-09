Azimut: partnership con Oaktree per ulteriore espansione controllata australiana AZ NGA

Il Gruppo Azimut ha annunciato di avere siglato una partnership strategica con fondi gestiti da Oaktree Capital Management L.P. per supportare ulteriormente la crescita della sua controllata australiana AZ Next Generation Advisory. Nell’ambito di questo accordo vincolante, si legge in una nota, Oaktree acquisterà una partecipazione della rete di consulenza finanziaria e contabile di AZ NGA da Azimut e dagli azionisti locali per un investimento di 240 milioni di dollari australiani, attribuendo alla Società una valutazione complessiva pari a 690 milioni di dollari australiani.

Azimut spiega che “l’operazione è volta a favorire lo sviluppo di AZ NGA, mantenendo il coinvolgimento di Azimut quale partner strategico”. Azimut manterrà una quota a lungo termine di almeno il 25% nel business australiano, confermando pienamente la fiducia nel potenziale di lungo periodo di AZ NGA e nel suo ruolo di rilievo nel settore finanziario australiano.

Azimut e Oaktree collaboreranno per accelerare le operazioni di acquisizione e consolidamento, rafforzando il posizionamento di AZ NGA come partner di riferimento per la crescita e il ricambio generazionale nelle società di consulenza finanziaria contabile in Australia. La transazione si allinea perfettamente con la strategia di AZ NGA, che prevede l’acquisizione, fusione e consolidamento di imprese in super firm; l’investimento in servizi aziendali per creare un Centro di Eccellenza a livello nazionale; e la costituzione di una società di consulenza di rilevanza nazionale. Questa partnership fornirà ad AZ NGA capitali per finanziare i piani a breve e medio termine, competenze manageriali e accesso all’esperienza globale e le risorse di Oaktree.