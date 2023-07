Azimut investe in LIFTT: 38 milioni di euro per il Futuro delle Startup

Azimut, un gruppo globale e indipendente specializzato in asset management, wealth management, investment banking e fintech, ha reso noto di aver completato un Club Deal per gli investimenti in LIFTT. Questa è una holding di Venture Capital il cui presidente è lo scienziato e imprenditore Stefano Buono.

L’investimento di Azimut è stato effettuato attraverso Azimut Direct Investment NewCleo SCSp e ammonta a 38 milioni di euro. Il Club Deal, che inizialmente era stato lanciato per 25 milioni di euro e poi esteso a causa della forte domanda, permetterà agli investitori di contribuire allo sviluppo di imprese, PMI e startup. Questo consentirà loro di beneficiare della crescita del venture capital e dell’impatto che ha sull’economia reale.