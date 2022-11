Avvio positivo delle Borse europee che proseguono al rialzo in attesa del Pil europeo

Apertura positivo per i principali indici europei che avviano le contrattazioni in territorio positivo, in attesa dell’uscita del Pil del 3° trimestre e della bilancia commerciale dell’Eurozona. In particolare, l’indice EuroStoxx50 si trova al momento in rialzo dello 0,55% a 3.900 punti, mentre a Piazza Affari l’indice Ftse Mib si muove in rialzo dello 0,4% a quota 24.680 punti. Bene anche l’indice tedesco (+0,25%) a 14.350 punti, ma anche l’indice francese Cac40 che si muove in rialzo dello 0,30%.

Infine, lo spread Btp/Bund che si muove in rialzo dello 0,26% a quota 203 punti base.