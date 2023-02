Avvio poco mosso per le borse europee in una seduta caratterizzata dall’assenza di Wall Street

Avvio sostanzialmente positivo per i principali indici europei, in una seduta caratterizzata dall’assenza di Wall Street per via della festività del President’s Day.

L’indice Euro Stoxx 50 si trova al momento in rialzo dello 0,02% a quota 4.270 punti; mentre a Milano l’indice delle blue chips, Ftse Mib, si trova a quota 27.785 punti in rialzo dello 0,12%.

Sopra la parità anche l’indice Dax di Francoforte al momento a quota 15.481 punti (+0,01%), l’Ibex35 spagnolo (+0,20%) e sul Cac40 francese.

Il focus degli operatori rimane, oltre che sulle tensioni geopolitiche, sulle politiche monetarie delle principali Banche centrali, attese ad alzare ulteriormente i tassi di riferimento.