Avvio negativo in Europa con tutti i principali indici sotto la parità. Ftse Mib ancora sotto i 24.000 punti

Partenza al ribasso per i principali indici di Borsa europei che si apprestano a chiudere uno dei peggiori anni dalla crisi del 2008. L’indice EuroStoxx 50 si trova al momento in calo dello 0,66% a quota 3.823 punti; mentre a Piazza Affari l’indice Ftse Mib avvia l’ultima seduta della settimana e dell’anno in calo dello 0,53% trovandosi così in area 23.920 punti.

Debolezza generalizzata con l’indice tedesco Dax40 in calo dello 0,6%, ma anche sul Cac40 francese (-0,59%), mentre l’Ibex35 spagnolo mostra un calo dello 0,4%.

Infine, sul fronte obbligazionario lo spread Btp/Bund si trova a quota 214 punti base in rialzo del 2% rispetto la chiusura di ieri, con il rendimento del decennale italiano sopra al 4,5%.