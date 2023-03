Avvio negativo a Piazza Affari, banche sotto pressione

Apertura in calo per le borse europee, dopo la seduta volatile di Wall Street e la mattinata contrastata dei listini asiatici.

Il Ftse Mib di Milano arretra dell’1%, con la maggior parte dei titoli del listino principale in ribasso. Vendite soprattutto su Iveco (-2,6%) e sui bancari Unicredit (-2,4%), Banco Bpm (-2,3%) e Mps (-2,3%), in scia alle persistenti preoccupazioni per la resilienza del settore, nonostante le rassicurazioni giunte in settimana dalle autorità. Resistono Recordati (+0,5%), Diasorin (+0,3%) e Campari (flat).

Focus di giornata sugli indici Pmi preliminari di marzo, al termine di una settimana frenetica. In uscita anche i dati sui beni durevoli negli Usa.

Rendimenti obbligazionari in calo negli Usa e in Europa. Il Treasury biennale è sceso al 3,75% e il decennale al 3,36%. Spread Btp-Bund in lieve rialzo a 188 bp con il decennale italiano al 3,98%.

Sul Forex, l’euro/dollaro torna sotto quota 1,08 e il dollaro/yen cala a 130, dopo i dati sull’inflazione giapponese ai massimi da quarant’anni al 3,5%. Tra le materie prime il petrolio (Brent) si attesta a 75,4 dollari al barile, avviandosi a chiudere la settimana in rialzo.