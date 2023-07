Avvio incerto, Piazza Affari sulla parità

Apertura poco mossa per le borse europee, con il Ftse Mib sostanzialmente invariato in area 28.720 punti. A Piazza Affari, denaro su Bper (+1,7%), Intesa (+1%) e Generali (+0,9%) mentre arretrano Stm (-2%), Ferrari (-1,3%) e Interpump (-0,8%).

Le trimestrali di Netflix e Tesla diffuse ieri sera non hanno convinto gli operatori. Il colosso dello streaming ha deluso le aspettative sui ricavi e ha rilasciato un outlook sotto le attese per il terzo trimestre, mentre il produttore di auto elettriche ha evidenziato un calo della marginalità, in scia agli sconti implementati per aumentare i volumi.

Oggi sono in programma i conti di American Airlines e Johnson & Johnson, oltre ai dati macro sulle richieste settimanali di disoccupazione negli Stati Uniti e le vendite di case esistenti.

Sul Forex, l’euro/dollaro si stabilizza a 1,122 mentre il dollaro/yen si attesta a 139,5. Tra le materie prime il petrolio (Brent) torna a 79,6 dollari al barile, con i timori per la domanda e la forza del dollaro compensati dal calo delle scorte Usa. Nel comparto obbligazionario, infine, lo spread Btp-Bund si mantiene poco sopra 163 bp con il decennale italiano al 4,07%.