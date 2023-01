Avvio incerto per i listini europei in attesa del discorso di Powell. Ftse Mib a 25.270 punti

Avvio all’insegna della debolezza in Europa con tutti i principali indici del Vecchio Continente che tornano a mostrare una certa debolezza e volatilità. L’indice EuroStoxx50 si trova al momento in calo dello 0,50% trovandosi così a quota 4.048 punti; mentre a Piazza Affari l’indice Ftse Mib dopo pochi minuti di contrattazione si trova a quota 25.268 punti in calo dello 0,46%. Vendite anche sul Dax40 di Francoforte che si trova in calo dello 0,37%, ma anche sull’Ibex35 spagnolo in calo dello 0,05 e sul Cac40 francese in calo dello 0,48%.

Intanto, lo spread si trova in calo dello 0,4% a 196 punti base.