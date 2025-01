Avvio in rosso a Piazza Affari e nel Vecchio Continente

Partenza in calo per le borse europee, inclusa Piazza Affari con il Ftse Mib in flessione dello 0,75% a 35.925 punti. Vendite in particolare su Prysmian (-5,2%), Stm (-2,4%) e Interpump (-1,9%), mentre avanzano le utilities Hera (+1,7%) e A2a (+0,8%).

A frenare il sentiment ha contributo la contrazione della produzione manifatturiera cinese, affiancata da una crescita dei servizi in rallentamento, alla vigilia delle festività per il Capodanno lunare. Negli Usa, i future sul settore tecnologico perdono terreno a causa dei timori legati al modello di intelligenza artificiale cinese DeepSeek, che minaccia il dominio delle big tech statunitensi.

Attesi in giornata l’indice Ifo tedesco, le vendite di nuove abitazioni negli Usa e le aste di Treasury a 2 e 5 anni. In settimana, focus sulle riunioni della Fed e della Bce, oltre al Pil Usa e dell’eurozona, il Pce core americano e l’inflazione tedesca.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund si amplia oltre i 110 punti base, con il titolo italiano al 3,62% e quello tedesco al 2,51%.

Fra le materie prime, il petrolio Brent estende il declino scivolando a 77,2 dollari al barile mentre l’oro passa di mano a 2.752 dollari l’oncia. Sul forex, l’euro/dollaro arretra a 1,0465 e il dollaro/yen a 155,5. Fra le criptovalute, il Bitcoin buca oscilla intorno ai 99 mila dollari.