Avvio di settimana cauto per Piazza Affari

Apertura lievemente positiva per gli eurolistini, dopo la mattinata perlopiù in rialzo delle borse asiatiche, in una seduta che vedrà Wall Street rimanere chiusa per festività. A Piazza Affari, il Ftse Mib avanza dello 0,2% a circa 27.800 punti, con acquisti in particolare su Saipem (+1,4%), Pirelli (+1,4%) ed Enel (+1%). In calo invece Telecom Italia (-2,2%), Banca Generali (-1,7%) e Tenaris (-1,5%).

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund resta poco mosso a 183 punti base con il rendimento del decennale italiano pressoché stabile al 4,28%. Sul Forex, cambio euro/dollaro fermo in area 1,07 mentre fra le materie prime risale il petrolio, con in Brent a 84 dollari al barile, in scia alle prospettive sulla domanda cinese.

Si prevede una giornata cauta, vista l’assenza del faro Wall Street per il Presidents’ Day. Nel weekend, Usa e Cina non sono riuscite a disinnescare le tensioni delle ultime settimane, legate soprattutto all’ingresso, e al conseguente abbattimento, del pallone cinese nello spazio aereo statunitense.

Gli operatori restano intenti a valutare le ultime dichiarazioni dei membri della Fed, da ultime quelle di Thomas Barkin e Michelle Bowman sulla necessità di continuare ad aumentare i tassi per domare l’inflazione. Il tutto, in attesa dei verbali dell’ultima riunione del Fomc, in uscita mercoledì.

Dall’agenda macro si attendono domani gli indici Pmi preliminari di febbraio, mentre le trimestrali di colossi del retail come Walmart e Home Depot potrebbero fornire indicazioni utili sulla resilienza dell’economia.