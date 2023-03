Avvio cauto aspettando Powell, Piazza Affari si allinea

Apertura prudente per le borse europee, con il Ftse Mib di Milano in flessione dello 0,16% a 27.900 punti. Denaro su Nexi (+1,8%) dopo i risultati del 2022 in linea con le attese e la conferma della guidance per il 2023. Positive Saipem (+0,7%), Banco Bpm (+0,7%) e Prysmian (+0,7%), deboli Buzzi (-1%), Ferrari (-0,9%) e Stm (-0,8%).

Si allevia la pressione sui rendimenti obbligazionari, con lo spread Btp-Bund stabile a 182 punti base e il decennale italiano in lieve ribasso al 4,53%. Ieri ha preso il via il collocamento della diciannovesima emissione del Btp Italia, il titolo di Stato indicizzato al tasso di inflazione nazionale con cedola minima provvisoria del 2% pagata ogni sei mesi. La prima giornata si è chiusa con ordini per 3,637 miliardi.

Sul Forex, il cambio euro/dollaro è invariato a 1,068 mentre fra le materie prime il petrolio (Brent) si issa al di sopra degli 86 dollari al barile.

Riflettori puntati sulla doppia audizione di Jerome Powell al Congresso americano, che si apre oggi con l’intervento davanti alla commissione bancaria del Senato. L’altro appuntamento chiave della settimana sarà la pubblicazione del job report di febbraio, in uscita venerdì. Entrambi gli eventi saranno di fondamentale importanza per capire le strategie della Fed sui tassi di interesse.

Intanto la banca centrale australiana ha alzato i tassi al 3,6%, segnalando che l’inflazione rimane molto alta. Infine, dall’agenda macro sono giunti i dati sugli ordini di fabbrica tedeschi, in rialzo a sorpresa dell’1,0% a gennaio (-10,9% a/a).