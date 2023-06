Auto, immatricolazioni Europa: +18,2% a maggio su miglioramento forniture componenti

Ancora un mese di crescita, la decima consecutiva, per il mercato dell’auto dell’Europa Occidentale (UE+EFTA+UK). Stando ai fati diffusi stamattina dall’Acea, a maggio nell’area sono state immatricolate 1.121.644 autovetture (+18,2% su maggio 2022), ma con ancora un calo del 22,3% sui livelli ante-crisi, cioè su maggio 2019. Il consuntivo dei primi cinque mesi dell’anno è invece stato pari a 5.323.630 immatricolazioni, con una crescita del 17,4% su gennaio-maggio 2022, ma con un calo del 23,2% su gennaio-maggio 2019.

Dal Centro Studi Promotor spiegano che la ripresa del mercato dell’area è dovuta essenzialmente al parziale superamento delle difficoltà di produzione dovute a problemi legati alla disponibilità di componenti essenziali che, in un momento particolarmente critico, aveva determinato lunghi tempi di attesa per la consegna di autovetture. La situazione delle forniture non è tornata ancora alla normalità e di conseguenza la maggior parte delle case automobilistiche privilegia in questa fase soprattutto la produzione dei modelli più remunerativi, che sono anche quelli più costosi.