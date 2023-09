Auto elettriche: BMW e Mercedes lanciano la sfida a Tesla

Domenica Mercedes-Benz ha presentato il Concept CLA Class, un veicolo elettrico costruito su una nuova architettura che sarà alla base delle future auto a batteria del colosso automobilistico tedesco.

Sabato, invece, la rivale BMW ha presentato la “Vision Neue Klasse”, un’altra concept car elettrica che evidenzia le ambizioni dell’azienda in materia di veicoli elettrici.

Le case automobilistiche europee, in ritardo rispetto alle aziende cinesi e alla Tesla di Elon Musk, hanno dovuto muoversi rapidamente per dimostrare di essere pronte a diventare protagoniste dell’era elettrica.