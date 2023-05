Auto: ad aprile immatricolazioni UE +16,1%

Ad aprile 2023 le immatricolazioni di nuove auto nell’area UE (più UK e Paesi Efta) hanno registrato un aumento del 16,1%, attestandosi a 964.932 nuove auto. Lo comunica Acea, l’associaizone europea dei produttori di autoveicoli.

Tutti i principali mercati della regione hanno registrato una crescita a doppia cifra, con Italia (29,2%) e Francia (21,9%) ai primi posti.

L’aggregato dei primi quattro mesi dell’anno evidenzia per il mercato del blocco un aumento del 17,2% su base annua, con oltre 4,2 milioni di automobili vendute. Per quanto riguarda il quadrimestre, i tassi di crescita più elevati si sono registrati in Spagna (+33,7%), Italia (+26,9%), Francia (+16,7%) e Germania (+7,9%).