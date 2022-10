Auto: a settembre +7,9% le immatricolazioni sotto la spinta di Germania e Spagna

Il mercato auto dell’Europa Occidentale (UE+EFTA+UK) prova a dare seguito ai segnali di ripresa. Dai dati diffusi oggi dall’ACEA, emerge una crescita del 7,9% a quota 1.049.926 unità a settembre. “Come era già avvenuto in agosto, anche in settembre il risultato è dovuto a quasi tutti i 30 mercati nazionali dell’area. Sia in agosto che in settembre sono mancati all’appuntamento con la crescita solo sette piccoli mercati”, rimarca il Centro Studi Promotor (CSP). Tra i maggiori mercati la Germania e la Spagna hanno registrato i rialzi maggiori (+14,1% e +12,7% rispettivamente), mentre Francia (+5,5%) e Italia (+5,4%) segnano rialzi meno marcati.

Secondo Gian Primo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor, forse è, però, ancora presto per l’ottimismo, ma il debole segnale positivo di agosto che si rafforza in settembre va comunque preso in considerazione, anche se vi è la concreta possibilità di essere di fronte, più che ad un’inversione di tendenza, ad un rimbalzo in un mercato che rispetto al 2019, cioè rispetto ai livelli ante-pandemia, nei primi nove mesi di quest’anno è calato di quasi un terzo, per l’esattezza del 31,7%.