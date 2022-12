Australia: Pil +0,6% in III trimestre, su base annua balzo più forte dal 2000

Nel terzo trimestre del 2022, il Pil dell’Australia è cresciuto dello 0,6% su base trimestrale, a un ritmo inferiore rispetto alla crescita attesa dello 0,7%, e in rallentamento rispetto al +0,9% precedente. Su base annua, il Pil è balzato del 5,9%, in linea con l’outlook degli economisti, che avevano previsto un’espansione del 6% circa, al ritmo più forte da almeno il 2000, grazie all’allentamento delle misure di lockdown legate al Covid in vigore lo scorso anno. L’economia australiana ha iniziato a emergere dalla fase di ‘quarantena’ proprio in questo periodo del 2021.