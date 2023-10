AT&T supera le stime nel 3Q e aggiorna guidance

AT&T ha rivisto al rialzo le previsioni sul free cash flow annuale, portandolo a circa $16,5 miliardi nel 2023, rispetto alla precedente stima di almeno $16 miliardi.

Questo rialzo è dovuto principalmente all’aumento delle nuove sottoscrizioni, che hanno superato le stime per il terzo trimestre, portando a un aumento del valore delle azioni di oltre il 7%.

Negli ultimi mesi, AT&T ha cercato di distinguersi nel competitivo mercato statunitense attraverso una serie di offerte promozionali, tra cui uno sconto significativo sulla serie iPhone 15. Questa mossa è considerata da alcuni analisti come una delle più aggressive nel settore.

Inoltre, AT&T si aspetta un aumento del fatturato dal servizio wireless a seguito della transizione verso i veicoli elettrici, che richiedono un maggiore consumo di dati. Nel terzo trimestre, l’azienda ha registrato un incremento di 468.000 nuovi abbonati mensili a pagamento, superando le aspettative di 398.200 nuovi abbonati (Factset).

AT&T ha anche rivisto al rialzo le sue previsioni di crescita degli utili core annuali rettificati, passando dal precedente 3% a oltre il 4%. Questo è stato possibile grazie a una serie di misure per contenere i costi, tra cui un piano di tagli da $2 miliardi attuato a luglio. Queste misure sono fondamentali per AT&T, che ha bisogno di un flusso costante di cassa per gestire il suo debito netto di $128,7 miliardi e sostenere un dividendo tra i più alti per le azioni statunitensi.