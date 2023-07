AT1: l’istituto spagnolo Abanca riacquista e rimpiazza bond

L’istituto di credito spagnolo Abanca Corporación Bancaria ha ingaggiato altre banche per valutare la vendita di un bond additional tier 1, offrendo contemporaneamente di riacquistare titoli di debito più vecchi.

La mossa si inserisce in un contesto che vede sempre più banche riacquistare anticipatamente i bond AT1 (obbligazioni subordinate convertibili in azioni), invece che aspettare la naturale scadenza. Questo contribuisce a rafforzare la fiducia degli investitori, dimostrando di gestire il rischio in maniera prevedibile.