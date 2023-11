AstraZeneca: alza stime utili e punta su farmaco per diabete

AstraZeneca ha rivisto al rialzo le sue previsioni sugli utili per l’anno in corso, e ha siglato un accordo per lo sviluppo di un nuovo farmaco destinato a pazienti affetti da diabete e obesità.

L’accordo, che potrebbe valere fino a $2 miliardi, è stato stipulato con Eccogene e riguarda un medicinale sperimentale in fase di test clinici per il diabete, assumibile per via orale.

L’azienda prevede che nel corso dell’anno le entrate aumenteranno di una percentuale “mid single digit” e gli utili per azione core cresceranno fino a una percentuale “low teens”.

Nonostante i recenti contrattempi, la società ha annunciato utili core per azione di $1,73 per il terzo trimestre, in linea con le aspettative degli analisti, grazie alla domanda dei suoi farmaci per il cancro. Soriot ha smentito le voci della sua imminente partenza, affermando che si sente in forma per passare altri cinque anni in Astrazeneca.