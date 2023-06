Aston Martin: accordo con Lucid Group per veicoli elettrici

Le azioni Aston Martin Lagonda scambiano in rialzo del 12%, in prossimità dei massimi dall’aprile 2022, dopo che il produttore di automobili ha stretto un accordo di fornitura strategico con Lucid Group per la produzione di veicoli elettrici ad alte prestazioni.

In base all’accordo, Lucid otterrà una quota pari a circa il 3,7% nella società britannica. Aston Martin emetterà circa 28,4 milioni di nuove azioni ordinarie a favore di Lucid ed effettuerà pagamenti in contanti in più tranche, per un valore complessivo di circa 232 milioni di dollari.

Secondo gli analisti di Oddo, “l’accordo è leggermente più costoso rispetto a quello con Mercedes-Benz, ma molto meno diluitivo”. Inoltre, gli esperti sottolineano l’aspetto speculativo dell’accordo, che rafforzerà la presa del Public Investment Fund (PIF) sulla società automobilistica.

Secondo i dati di Bloomberg, PIF detiene circa il 18% delle azioni di Aston Martin. “La scelta di Lucid come partner è interessante, in quanto l’azienda statunitense produttrice di veicoli elettrici è dotata di tecnologia BEV all’avanguardia a livello mondiale”, concludono gli analisti.