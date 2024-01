Asta Tesoro: rendimento in calo per il BOT semestrale

Rendimento in calo nell’asta del Tesoro. Banca d’Italia ci informa che il Tesoro ha emesso la prima tranche del BOT semestrale, un evento di grande rilevanza.

Focalizzandoci sui dettagli della transazione, il BOT semestrale ha una scadenza fissata al 31/07/2024. L’importo totale emesso ammonta a 7,5 miliardi di euro, un’offerta che ha catalizzato richieste per un totale di 10,579 miliardi di euro. Questi numeri ci mostrano chiaramente come la domanda abbia superato l’offerta, con un rapporto di 1,41.

Il rendimento, un indicatore chiave in queste operazioni, ha registrato un calo di 9 centesimi rispetto all’asta del mese precedente, fermandosi al 3,77 per cento. Questo dato è fondamentale per comprendere la performance dell’asta. Infine, il regolamento dell’emissione è previsto per il prossimo 31 gennaio. Seguiremo da vicino gli sviluppi di questa situazione.