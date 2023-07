Assoreti: a maggio raccolta netta a 4,3 mld di euro

A maggio, secondo Assoreti, la raccolta netta totale è pari a 4,3 miliardi di euro, consolidando così il processo di crescita dei volumi di attività sia rispetto al mese precedente (+3,9% m/m) sia rispetto a quanto realizzato a maggio dello scorso anno (+13,5% a/a).

Si conferma la prevalenza degli investimenti in strumenti finanziari amministrati sui quali la raccolta netta si attesta a 3,6 miliardi di euro.

Il bilancio osservato complessivamente sui prodotti del risparmio gestito è positivo per 8 milioni di euro; le risorse nette investite coinvolgono, in particolare, le gestioni individuali, le unit linked ed i fondi comuni. Il saldo delle movimentazioni su conti correnti e depositi si attesta a 710 milioni di euro.