Assoreti: a dicembre le reti realizzano la migliore raccolta mensile dell’anno sul gestito

Le Reti di consulenza finanziaria chiudono il 2023 con la migliore raccolta mensile dell’anno nel comparto del risparmio gestito.

Così rivela Assoreti secondo cui a dicembre, emergono “investimenti netti su fondi comuni, gestioni individuali e prodotti assicurativi/previdenziali per 2 miliardi di euro; il risultato, insieme alla raccolta netta complessiva realizzata sui titoli amministrati, pari a 2,4 miliardi, ed ai flussi di liquidità per 1,4 miliardi, determina volumi netti complessivi per 5,7 miliardi di euro, valore più che raddoppiato rispetto al mese di novembre ed in crescita del 7,2% nel confronto con l’anno precedente”.