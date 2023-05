Assogestioni: ad aprile raccolta netta positiva per le gestioni collettive a 2,8 mld

Aprile mese a due velocità per il mercato italiano del risparmio gestito. Come emerge dai dati preliminari della Mappa Mensile di Assogestioni, che evidenziano da un lato una raccolta netta positiva di 2,8 mld euro per le gestioni collettive e, dall’altro, deflussi per 6,68 mld euro per le gestioni di portafoglio, per un saldo netto pari a -3,88 mld.

In particolare, il sentiment positivo sul fronte retail ha portato i fondi aperti a raccogliere 2,80 mld di nuove sottoscrizioni nel mese. Dal dettaglio spiccano in particolare i +4,36 mld euro dei fondi obbligazionari. Restano in positivo, anche se di poco, i prodotti azionari (+28 mln), mentre prosegue la disaffezione per flessibili (-1,59 mld) e bilanciati (-993 mln). Inversione di rotta, infine, per i fondi monetari, la cui raccolta è tornata in positivo per la prima volta da inizio anno, con +1 mld euro di afflussi.

Per quanto riguarda le gestioni di portafoglio, a influenzare il bilancio finale sono soprattutto i mandati istituzionali, dai quali sono fuoriusciti 7,28 mld euro ad aprile.