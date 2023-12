Assicurazioni Generali: Stefano Marsaglia nominato nel Comitato investimenti

Il Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali, riunitosi sotto la presidenza di Andrea Sironi, ha approvato nella giornata di ieri la nomina di Stefano Marsaglia, amministratore non esecutivo e indipendente, nel Comitato Investimenti con effetto immediato, in linea con la raccomandazione del Comitato Nomine e

Corporate Governance. E’ quanto si legge in una nota diramata dal Leone di Trieste.

“Ciò fa seguito alla decisione di Flavio Cattaneo, amministratore non esecutivo e

indipendente, di dimettersi da tale comitato per i sopraggiunti impegni professionali”, ha concluso il comunicato di Generali.