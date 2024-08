Assicurazioni: Axa Italia compra l’italiana Nobis

Axa Italia (parte del Gruppo Axa) ha annunciato di avere siglato un accordo per acquisire la compagnia assicurativa Nobis, realtà italiana attiva prevalentemente nel ramo danni. L’operazione prevede un corrispettivo pari a 423 milioni di euro per l’acquisizione del 100% di Nobis e un potenziale earn-out di 55 milioni sulla base dei risultati futuri.

L’acquisizione di Nobis, si legge nella nota, è volta a diversificare ulteriormente i canali di distribuzione di Axa, in particolare attraverso accordi di lungo periodo con i concessionari automobilistici del network Nobis, e a migliorare il posizionamento del gruppo assicurativo AXA in Italia nel ramo Danni – da #5 a #4 – con un aumento della quota di mercato di circa 1%.

Il closing dell’operazione è soggetto all’avveramento delle consuete condizioni sospensive previste per tale tipologia di operazione, tra cui il ricevimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti.

Nobis ha una rete commerciale ben diversificata, che comprende agenti e broker oltre a due canali specializzati rispettivamente nella distribuzione di polizze per l’automotive e per il turismo. Nel 2023, Nobis ha consolidato circa mezzo miliardo di euro di premi lordi e un utile netto superiore a 35 milioni di euro.

Equita ha assistito Axa in qualità di sole financial advisor con un team di investment banking composto da Alessandro Fustinoni (managing director – head of financial institutions group), Edoardo Achilli (director), Marco Razzoli (associate) e Ivan Stella (analyst).