ASML Holding a picco dopo crollo ordini nel terzo trimestre

ASML Holding ha subito un forte calo dopo aver registrato un volume di ordini nel terzo trimestre pari solo alla metà di quanto stimato dagli analisti e aver rivisto al ribasso le previsioni per il 2025. Gli ordini sono stati pari a €2,6 miliardi ($2,8 miliardi) nel terzo trimestre, secondo i dati pubblicati sul sito web dell’azienda olandese in anticipo rispetto all’annuncio previsto per mercoledì mattina. Ciò si confronta con una stima media di €5,39 miliardi da parte degli analisti intervistati da Bloomberg.

I risultati hanno causato un crollo delle azioni fino al 15% ad Amsterdam. L’azienda tecnologica più preziosa d’Europa ha visto le sue azioni diminuire del 30% da quando hanno raggiunto il massimo storico a luglio, danneggiate dalla prospettiva di ulteriori restrizioni statunitensi sul suo business in Cina, oltre a una debolezza generale nel settore.

“Sembra ora che la ripresa sia più graduale rispetto a quanto previsto in precedenza. Ciò si prevede continuerà nel 2025, il che sta portando a una cautela da parte dei clienti,” ha dichiarato il CEO Christophe Fouquet nel comunicato.