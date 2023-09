Arabia Saudita annuncia un passo avanti cruciale nei suoi piani nucleari

L’Arabia Saudita ha annunciato il suo impegno a costruire un programma di energia nucleare e a consentire una maggiore supervisione da parte degli ispettori dell’energia atomica, in un momento in cui il regno sta spingendo per diventare un attore più potente sulla scena internazionale.

Il ministro dell’Energia saudita ha dichiarato che il suo Paese passerà a salvaguardie e controlli molto più solidi da parte dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica, l’organo di controllo nucleare delle Nazioni Unite, rispetto a quanto fatto in precedenza. In base al Protocollo sulle piccole quantità (SQP), l’AIEA esenta i Paesi con poco o nessun materiale nucleare da molte ispezioni e requisiti di trasparenza.