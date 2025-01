Apple: trimestrale in chiaroscuro ma outlook positivo

Le azioni di Apple hanno registrato un rimbalzo del 3% nel trading esteso, in seguito alla pubblicazione di prospettive considerate positive dall’azienda produttrice di iPhone. Questo incremento ha contribuito a bilanciare i risultati del primo trimestre, caratterizzati da ricavi inferiori alle attese sia per gli iPhone che per il mercato cinese.

Le previsioni di Apple per il fatturato del trimestre in corso, che indicano una crescita low-to-mid single digit, hanno placato le preoccupazioni degli investitori dopo un rapporto trimestrale misto.

Il fatturato totale è cresciuto del 4% raggiungendo i 124,3 miliardi di dollari nel periodo, sostenuto dalla crescita dei ricavi dei servizi. Gli analisti avevano previsto in media 124,1 miliardi di dollari. L’utile è salito a 2,40 dollari per azione, superando la stima media di 2,35 dollari. Come per il fatturato, questo risultato rappresenta un record.

I ricavi dalla Cina sono calati dell’11% a 18,5 miliardi di dollari, mentre le vendite di iPhone sono diminuite di meno dell’1% a 69,1 miliardi di dollari.

La divisione servizi di Apple è stata un punto di forza, realizzando un record di tutti i tempi di 26,3 miliardi di dollari e crescendo del 14%, con piani per un’ulteriore crescita a cifre singole basse nel secondo trimestre.