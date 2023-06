Apple: titolo sui massimi, market cap vicina a $3.000 mld

Partenza positiva a Wall Street per le azioni Apple, in rialzo dello 0,5% in area 187,6 dollari, sui massimi storici.

Con i rialzi delle ultime due sedute e quello odierno, il colosso di Cupertino vede la sua capitalizzazione tornare a 2.950 miliardi di dollari, ad un passo dai 3.000 miliardi toccati (solo intraday) a inizio 2022.

Secondo le stime raccolte da Bloomberg, i giudizi degli analisti su Apple si dividono fra 33 Buy, 12 Hold e 4 Sell, con un target price medio di 187,7 dollari.