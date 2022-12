Apple sposta la produzione di Macbook in Vietnam

A partire dal prossimo anno, Apple sposterà parte della produzione di Macbook dalla Cina al Vietnam.

A rivelarlo è un report pubblicato dal Nikkei. L’aumento delle tensioni commerciali tra Usa e Cina, le politiche “zero-Covid” volute da Pechino e le conseguenti interruzioni della catena di approvvigionamento hanno convinto il colosso di Cupertino a ripensare la localizzazione di produzione. Apple era in trattative, sin da agosto, per spostare parte della produzione dei suoi Apple Watch, MacBook e HomePod in Vietnam e ora, Foxconn il suo partner di assemblaggio per eccellenza, potrebbe già iniziare a lavorare sui MacBook nel maggio del 2023.

A Wall Street il titolo Apple sta cedendo lo 0,8% a 131 dollari per azione.