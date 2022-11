Apple potrebbe rimuovere l’app di Twitter dallo Store: la denuncia di Elon Musk

Elon Musk, proprietario di Twitter, ha affermato in una serie di tweet che Apple ha minacciato di rimuovere l’app del social media dall’App Store come parte del suo processo di moderazione della revisione delle app. “Apple ha minacciato di ritirare Twitter dall’App Store, ma non ci ha detto perché”, ha twittato Musk. In altri tweet pubblicati lunedì mattina, Musk ha definito le tariffe dell’App Store di Apple una “tassa segreta del 30%” e ha lanciato un sondaggio chiedendo se “Apple dovrebbe pubblicare tutte le azioni di censura che ha intrapreso e che riguardano i suoi clienti”. Musk ha anche affermato che Apple ha ritirato la maggior parte della sua pubblicità da Twitter. L’App Store di Apple è l’unico modo per distribuire software agli iPhone. Se l’app di Twitter venisse ritirata, il social network perderebbe una delle sue principali piattaforme di distribuzione, sebbene il servizio sia disponibile per il web.