Apple: nuovo record per il titolo dopo le novità AI

Le azioni Apple salgono del 5% a Wall Street e toccano un nuovo massimo storico oltre i 203 dollari, all’indomani della presentazione delle nuove funzionalità di intelligenza artificiale (AI).

Ieri, nel corso dell’attesissima Worldwide Developers Conference, è stata presentata la nuova piattaforma Apple Intelligence che include aggiornamenti ai sistemi operativi del produttore di iPhone. La tecnologia aiuterà a riassumere testi, creare immagini originali e a estrarre dati quando gli utenti ne avranno bisogno. Da segnalare anche una versione rinnovata di Siri, l’assistente digitale lanciato nel 2011.

Apple sta cercando di colmare il gap con i rivali nel mercato in forte espansione dell’intelligenza artificiale, dopo essere rimasta indietro rispetto a concorrenti come Google e Microsoft.

Il Ceo Tim Cook ha affermato che l’intelligenza artificiale sarà “il prossimo grande passo per Apple”. Anche se l’azienda non trarrà profitto direttamente dalle nuove funzionalità, l’obiettivo è quello di fidelizzare gli utenti e spingerli ad aggiornare più frequentemente. “Crediamo che l’intelligenza di Apple sarà indispensabile per i prodotti che già svolgono un ruolo fondamentale nelle nostre vite”, ha affermato.