Apple in trattative per integrare l’IA di Google negli iPhone

Apple sarebbe in trattative per montare il motore di intelligenza artificiale generativa Gemini di Google (Alphabet) negli iPhone, secondo fonti citate da Bloomberg, preparando il terreno per un accordo epocale che potrebbe scuotere l’industria dell’intelligenza artificiale.

Lo sfruttamento della licenza di Gemini consentirebbe di alimentare alcune nuove funzionalità in arrivo nel software degli iPhone. Apple ha recentemente tenuto discussioni anche con OpenAI per un potenziale accordo simile.

Un’eventuale intesa darebbe a Gemini un vantaggio chiave, ma potrebbe anche essere un segno del fatto che Apple non è così avanti nei suoi sforzi sul fronte dell’AI. Inoltre, potrebbe attirare l’attenzione delle autorità garanti della concorrenza.