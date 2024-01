Apple è il più grande fornitore in Cina

L’anno scorso Apple è diventata per la prima volta il più grande fornitore di smartphone per numero di spedizioni in Cina.

Nel 2023, Honor, spin-off dell’azienda cinese Huawei, ha occupato il secondo posto con una quota di mercato del 16,8%, seguita da Vivo, Huawei e Oppo.