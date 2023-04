Apple aprirà i primi negozi in India la prossima settimana

La prossima settimana Apple aprirà i suoi primi negozi fisici in India, sottolineando l’importanza del Paese per il futuro dell’azienda statunitense nelle vendite e nella produzione di iPhone,

Il gigante di Cupertino aprirà un negozio a Mumbai il 18 aprile e nella capitale indiana Delhi il 20 aprile. L’amministratore delegato Tim Cook potrebbe recarsi in India per inaugurare i negozi, secondo quanto riportato da Bloomberg, che cita persone a conoscenza della questione. La mossa sottolinea il suo interesse per la quinta economia mondiale.