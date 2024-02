Apertura sotto la parità a Piazza Affari, oggi chiusa Wall Street

Partenza debole per le borse europee, in una giornata che si preannuncia relativamente tranquilla, con Wall Street chiusa per festività (Presidents’ Day). A Piazza Affari, dopo pochi minuti di scambi, il Ftse Mib cede lo 0,2% in area 31.660 punti, con acquisti su Leonardo (+1,7%) e Telecom Italia (+1,2%) mentre arretrano Pirelli (-2,4%) e Stm (-1,6%).

Modesti guadagni per i mercati cinesi, alla riapertura dopo la pausa per il Capodanno lunare, mentre il Nikkei giapponese resta sui massimi da 32 anni.

Nei prossimi giorni l’attenzione si concentrerà sugli indicatori della Bce relativi alle negoziazioni salariali (domani), tema caro alla Bce in ottica di inflazione, la trimestrale di Nvidia (mercoledì), oltre agli indici Pmi (giovedì) e i verbali di Fed e Bce (rispettivamente mercoledì e giovedì).

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund rimane invariato a 147 bp, con il rendimento del decennale italiano al 3,88% e quello del Bund al 2,4% mentre i Treasury decennali Usa si attestano al 4,28%.

Tra le materie prime, il petrolio Brent oscilla intorno a 83 dollari al barile. Sul Forex il cambio euro/dollaro staziona a 1,078 e il dollaro/yen resta in area 150.