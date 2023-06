Apertura incolore a Piazza Affari

Partenza poco mossa per le borse europee, con il Ftse Mib di Piazza Affari pressoché invariato in area 27.060 punti. Denaro su Cnh (+1,6%), Tenaris (+1,1%) e A2a (+1,05%) mentre perdono terreno Amplifon (-1,85%), Ferrari (-1,3%) e Stm (-1,2%).

Sotto la lente le riunioni di Fed e Bce in arrivo la prossima settimana, dopo la mossa a sorpresa di ieri della banca centrale canadese che ha alzato i tassi di 25 punti base. Per l’istituto di Washington, che si riunirà il 13/14 giugno, le attese sono per una pausa nel ciclo restrittivo, mentre la Bce dovrebbe aumentare il costo del denaro dello 0,25%.

Dall’agenda macro odierna sono attesi i dati dell’eurozona sul Pil e sull’occupazione, oltre alle richieste di sussidi di disoccupazione negli Usa. Intanto il Pil giapponese è risultato molto più forte del previsto, con l’economia in espansione del 2,7% nel primo trimestre rispetto alle proiezioni di crescita dell’1,9%.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund si attesta a 181 punti base, con il decennale italiano al 4,28%. Tra le materie prime, il petrolio (Brent) resta sopra i 77 dollari al barile, mentre fra le valute l’euro/dollaro oscilla in area 1,07.