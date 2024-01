Apertura flat a Piazza Affari, festa a Wall Street

Partenza poco mossa per le borse europee, in una giornata che vedrà Wall Street chiusa per il Martin Luther King Day. A Piazza Affari, il Ftse Mib è sostanzialmente invariato in area 30.460 punti, con Iveco Group (+1,3%) e Finecobank (+0,6%) tra le migliori, mentre arretrano Saipem (-1%) e Banco Bpm (-0,7%).

In programma oggi il Pil annuale della Germania e la produzione industriale dell’eurozona, oltre ad un intervento del membro della Bce Holzmann dal forum di Davos, che prende il via oggi fino al 19 gennaio.

La chiusura di Wall Street per festività mette in pausa la stagione di trimestrali, dopo i primi conti in chiaroscuro delle grandi banche e aspettando nei prossimi giorni Goldman Sachs e Morgan Stanley. In settimana sono attesi anche i dati Usa sulle vendite al dettaglio di dicembre, dopo quelli sull’inflazione dei giorni scorsi, oltre al Pil della Cina del quarto trimestre (entrambi mercoledì).

Sull’obbligazionario, spread Btp-Bund stabile a 155 punti base con il rendimento del decennale italiano al 3,77% e quello del Bund al 2,22%. Treasury decennali al 3,94%.

Tra le materie prime, il Petrolio Brent si attesta a 78,5 dollari al barile, con focus sull’escalation di tensioni nel Medio Oriente, a seguito dell’intervento di Usa e Regno Unito contro i ribelli Houthi in risposta agli attacchi alle navi nel Mar Rosso.

Sul Forex, cambio euro/dollaro poco mosso a 1,095 mentre il dollaro/yen risale a 145,5. Infine, Bitcoin in calo a 42.700 dollari.