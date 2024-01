Amundi: in Italia il 43% degli investitori retail investe in modalità digitale

In Italia il 43% degli investitori retail investe in modalità digitale (del tutto o in parte). Così emerge da un sondaggio internazionale di Amundi che ha coinvolto 4.186 investitori retail di età compresa tra i 21 e i 60 anni in 11 mercati europei e asiatici per capire come investono, perché investono e in quale modo lo fanno.

Gli investitori italiani sono tra i meno propensi a investire attraverso una neobank (9%) o una app di robo-advice (3%)